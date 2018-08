Seit März steht der einstige MVP Adrian Peterson auf der Free-Agent-Liste, nun hat er endlich ein neues Team gefunden. Laut ESPN spielt der alternde Runningback in Zukunft für die Washington Redskins.

Bereits zuvor wurde von Gesprächen zwischen beiden Parteien berichtet. Die Skins sind nach den Verletzungen von Rookie Derrius Guice und Samaje Perine auf der Runningback-Position relativ dünn besetzt.

Um wieder mehr Tiefe in den Kader zu bringen, war die Verpflichtung eines weiteren Spielers unerlässlich.

Vierte Franchise für Peterson

Für Peterson ist es die vierte Franchise seiner Karriere. 2007 wurde er in der ersten Runde von den Vikings gedraftet. Neun Jahre spielte der 33-Jährige für Minnesota. Nach der Saison 2012, in der ihm als erst siebter Spieler der Geschichte mehr als 2000 Yards gelangen, wurde er zum MVP und zum Offensive Player of the Year gewählt.

Nachdem er die Spielzeit 2016 wegen einer Verletzung größtenteils verpasste, wurde der siebenmalige Pro Bowler von den Vikings entlassen. Den anschließend bei den New Orleans Saints unterschriebenen Zweijahresvertrag konnte er nicht erfüllen, weil er bereits nach dem fünften Spiel zu den Cardinals getauscht wurde. Doch auch dort wurde er entlassen.

Über die genauen Vertragsdetails zwischen den Redskins und Peterson ist noch nichts bekannt.