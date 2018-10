NFL: Atlanta Falcons gewinnen Monday-Night-Game gegen die New York Giants NFL: Talfahrt der Giants geht weiter - von Nikolas Pfeil / Lesedauer: 2 Minuten

47-Yard-Touchdown! Superstar Ryan zeigt seine Extraklasse

Die Krise der New York Giants hält auch in Atlanta an. Die Falcons entscheiden das Monday-Night-Game knapp für sich. Ein Neuzugang avanciert zum Matchwinner.