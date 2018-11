Die New Orleans Saints feiern ihren zehnten Sieg in Folge. Beim 31:17-Erfolg gegen die Atlanta Falcons war wieder einmal Verlass auf Quarterback Drew Brees.

Brees war schon in den letzten Wochen in bester Playoffs-Verfassung und auch gegen die Atlanta Falcons zeigte der 39-Jährige seine Klasse. 17 seiner 21 Pässe brachte er an den Mann und legte dabei vier Touchdown-Pässe auf.

Einziger Makel in seiner Bilanz ist eine Interception, die Damontae Kazee gelang.

Falcons machen zu viele Fehler

Aber bei aller Klasse von Brees und seiner Offense, die Falcons machten heute einfach zu viele Fehler, um die Saints ernsthaft zu gefährden. Gleich drei Fumbles und eine Interception unterliefen Matt Ryan und der Atlanta-Offense.

Besonders bitter war der Fumble durch Matt Ryan im ersten Drive kurz vor der gegnerischen Endzone. Auch der zweite Drive in die Red Zone brachte lediglich ein Field Goal. Mit dem Rücken zur Wand versuchten die Falcons alles, wurden für ihren Mut aber nicht belohnt.

Gleich zweimal konnten sie ein viertes Down nicht ausspielen. Kurz vor der Halbzeit scheiterten sie bei 4th und sieben Yards, nach der Pause bei 4th und zwei Yards.

Nach diesem Sieg führen die Saints die NFC South souverän mit zehn Siegen und einer Niederlage an. Die Falcons stehen nun bei vier Siegen und sieben Niederlagen. (Service: Die Tabellen der NFL)

Elliott rennt zum Sieg

Im zweiten Spiel an Thanksgiving schlagen die Dallas Cowboys die Washington Redskins mit 31:23. Vor allem Ezekiel Elliott war in ganz großer Spiellaune. Ganze 26 Spielzüge liefen über den Running Back, der den Ball für insgesamt 121 Yards trug.

Unterstützt wurde Elliott von einem ebenfalls gut aufgelegten Dark Prescott, der die Offense mit 289 Passing Yards und zwei Touchdowns anführte.

Lieblingstarget durch die Luft war Amari Cooper. Der Wide Receiver erzielte zwei Touchdowns und kam bei acht gefangenen Pässen auf 180 Yards.

McCoy enttäuscht

Bei seinem ersten Start nach der Verletzung von Alex Smith zeigte Colt McCoy bei zwei Touchdown-Pässen sein Können. Aber drei Interception auf der anderen Seite waren zu viel, um dieses Spiel für sich zu entscheiden.

Auch Skandal-Profi Adrian Peterson blieb blass und kam in 12 Laufversuchen nur auf 32 Yards.

Damit übernehmen die Cowboys aufgrund des besseren direkten Vergleichs die Führung in der NFC East. Beide Franchises stehen aktuell bei 6 Siegen und 5 Niederlagen.

Bears weiter auf Playoff-Kurs

Die Chicago Bears werden ihrem Ruf als Überraschungsteam der Liga weiter gerecht und gewinnen mit 23:16 auch das zweite Aufeinandertreffen gegen die Detroit Lions. (Service: Der Spielplan der NFL)

Das Team aus Chicago musste wegen einer Schulterverletzung des etatmäßigen Starting Quarterbacks Mitch Tribusky auf Chase Daniel vertrauen. Vertrauen, das der Backup zurückzahlen sollte. 27 von 37 Versuche für insgesamt 230 Yards fanden ihr Ziel. Dazu warf Daniel zwei Touchdown-Pässe.

Zwei späte Interceptions entscheiden das Spiel

Spielentscheidend war allerdings sein Gegenüber. Lions-Quarterback Matthew Stafford warf im vierten Viertel zwei Interceptions. Sechs Minuten vor Schluss verschuldete er den spielentscheidenden Pick-6 durch Eddie Jackson zum 23:16. Kurz vor dem Ende warf er seine zweite Interception in der gegnerischen Endzone.

Damit festigt Chicago mit einer Bilanz von 8:3 die Tabellenführung in der NFC North, für die Lions rücken in die Playoffs in weite Ferne.

Die Partien des 12. Spieltags in der Übersicht:

Donnerstag, 22. November:

Detroit Lions - Chicago Bears 16:23

Dallas Cowboys - Washington Redskins 31:23

Freitag, 23. November:

New Orleans Saints - Atlanta Falcons 31:17

Sonntag, 25. November: (ab 19 Uhr)

New York Jets - New England Patriots (alle ab 19 Uhr)

Tampa Bay Buccaneers - San Francisco 49ers

Buffalo Bills - Jacksonville Jaguars

Baltimore Ravens - Oakland Raiders

Cincinnati Bengals - Cleveland Browns

Carolina Panthers - Seattle Seahawks

Philadelphia Eagles - New York Giants

Los Angeles Chargers - Arizona Cardinals (ab 22.05 Uhr)

Indianapolis Colts - Miami Dolphins (alle ab 22.25 Uhr)

Denver Broncos - Pittsburgh Steelers

Montag, 26. November:

Minnesota Vikings - Green Bay Packers (ab 2.20 Uhr)

Dienstag, 27. November:

Houston Texans - Tennessee Titans (ab 2.15 Uhr)