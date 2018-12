Jetzt geht es in der NFL um Alles oder Nichts!

Der 17. und damit letzte Spieltag der Regular Season steht am Sonntagabend auf dem Programm und alle 32 Franchises sind gefordert. Eine große Anzahl an Teams ist aus dem Playoff-Rennen bereits ausgeschieden, die anderen kämpfen um die letzten Tickets und die beste Ausgangsposition.

Die wohl spannendste Frage am Sonntagabend betrifft die Philadelphia Eagles. Schafft es der Super-Bowl-Sieger noch in die Playoffs, oder muss Philly vorzeitig die Koffer für den Urlaub packen? Die Chancen für die Eagles stehen denkbar schlecht. Für Philadelphia gibt es nur ein einziges Szenario, mit dem der Einzug in die Playoffs möglich wäre.

Eagles müssen gewinnen

Die Eagles müssen im Heimspiel gegen die Washington Redskins gewinnen und gleichzeitig müssen die Minnesota Vikings gegen die Chicago Bears unbedingt verlieren. Treten diese beiden Ergebnisse nicht ein, ist für die Eagles Endstation.

Andersherum hoffen auch die Vikings noch auf ein Playoff-Ticket. Gewinnen sie gegen die Bears ist alles gut. Bei einer Niederlage müssen dementsprechend auch die Eagles verlieren.

Ob die Baltimore Ravens an den Playoffs teilnehmen, ist noch unklar. Das Team von Trainer John Harbaugh hat jedoch alles in der eigenen Hand. Gewinnen sie gegen die Cleveland Browns, ist ihnen der Einzug in die Playoffs nicht mehr zu nehmen. Bei einer Pleite müssen sie auf eine Niederlage der Steelers gegen die Bengals hoffen.

Auch die Indianapolis Colts können es noch in die Endrunde schaffen. Ein Sieg in Tennessee und die Colts stehen in den Playoffs, bei einer Pleite sind sie raus. Verliert Houston gegen die Jaguars, ist sogar noch der Titel in der AFC South drin.

Chiefs wollen sich Heimrecht sichern

Für viele andere Teams steht die Teilnahme an den Playoffs bereits fest, nur die Ausgangslage ist noch unklar. Die Kansas City Chiefs können sich beispielsweise mit einem Sieg gegen die Oakland Raiders das Heimrecht für die gesamten Playoffs sichern. Verlieren die Chiefs, brauchen sie eine Niederlage der Chargers, um sich das Heimrecht zu schnappen.

Die New England Patriots würden sich mit einem Sieg gegen die New York Jets zum neunten Mal in Folge die Wildcard-Round ersparen. Verlieren zudem die Chiefs und die Chargers, geht New England sogar als Nummer-1-Seed in die AFC-Playoffs.

So können Sie den 17. Spieltag LIVE verfolgen:

TV: ProSieben Maxx

Stream: DAZN

Ticker: Sport1.de

Die Partien des 17. Spieltages in der Übersicht:

Tampa Bay Buccaneers - Atlanta Falcons

New Orleans Saints - Carolina Panthers

New York Giants - Dallas Cowboys

Green Bay Packers - Detroit Lions

New England Patriots - New York Jets

Buffalo Bills - Miami Dolphins

Houston Texans - Jacksonville Jaguars - alle 19 Uhr

Minnesota Vikings - Chicago Bears

Baltimore Ravens - Cleveland Browns

Pittsburgh Steelers - Cincinnati Bengals

Denver Broncos - Los Angeles Chargers

Kansas City Chiefs - Oakland Raiders

Los Angeles Rams - San Francisco 49ers

Seattle Seahawks - Arizona Cardinals

Washington Redskins - Philadelphia Eagles - alle 22.25 Uhr

Tennessee Titans - Indianapolis Colts 2.25 Uhr