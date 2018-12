Die Philadelphia Eagles feiern gegen die Washington Redskins einen wichtigen Sieg im Kampf um den Einzug in die Playoffs.

Zum Abschluss des 13. Spieltags setzte sich der Champion der vergangenen Saison mit 28:13 durch und hat damit den Wild-Card-Spot weiter fest im Blick. (Tabelle der NFL)

Im heimischen Lincoln Financial Field fand Philly von Beginn an besser ins Spiel und ging früh durch eine Touchdown-Reception in Führung. Bei den Gästen aus der Hauptstadt machten sich dagegen die großen Verletzungssorgen deutlich - und diese wurden im weiteren Spielverlauf noch größer.

Redskins erneut mit Verletzungspech

Anfang des zweiten Viertels musste Ersatz-Quarterback Colt McCoy schwer verletzt vom Feld. Wie die Untersuchung später ergab, zog sich der 32-Jährige einen Wadenbeinbruch zu. Er wurde in der Folge von Mark Sanchez ersetzt, der erst vor zwei Wochen von den Redskins unter Vertrag genommen worden war.

Der Neuzugang erwischte direkt einen Traumstart. Sein Handoff auf Runningback Adrian Peterson resultierte bei einem Inside Zone Run in einem 90-Yard-Touchdown und brachte Washington mit 10:7 in Führung. Er ist nun der erst zweite Spieler überhaupt, der für drei Teams in der NFC East Passversuche unternommen hat.

Die Eagles reagierten ihrerseits mit einem weiteren Touchdownn durch Darren Sproles zur 14:13-Halbzeitführung. Dieser hatte zuletzt vor zwei Jahren einen Touchdown hingelegt und seitdem verletzungsbedingt - unter anderem mit einem Kreuzbandriss und einem gebrochenen Arm - lange pausieren müssen.

Schweres Restprogramm für Philadelphia

Im dritten Viertel nahmen sich beide Mannschaften dann spürbar zurück. Während die Eagles das Spiel kontrollierten fehlten der sichtlich gebeutelten Redskins-Offensive schlichtweg die Durchschlagskraft und Möglichkeiten.

Zwei Field Goals und ein weiterer Touchdown sorgten schlussendlich für den klaren Erfolg des amtierenden Meisters, bei dem vor allem Quarterback Carson Wentz mit Pässen für insgesamt 306 Yards und zweit Touchdown-Pässen zu überzeugen wusste. Ebenso lieferte Tight End Zach Ertz einmal mehr eine hervorragende Leistung ab. Er fing gegen die Redskins neun Pässe ab und steht damit bereits bei 93 in der laufenden Spielzeit.

Nach dem Sieg hat Philadelphia die Playoffs wieder fest im Blick, allerdings auch ein schweres Restprogramm. Am kommenden Spieltag geht es zunächst gegen die Dallas Stars ehe das Spiel gegen die Los Angeles Rams ansteht. (Spielplan der NFL)