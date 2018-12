NFL: Pittsburgh Steelers unterliegen New Orleans Saints wegen Fumble

Dämpfer für die Playoff-Hoffnungen der Pittsburgh Steelers.

Bei den New Orleans Saints unterlagen Ben Roethlisberger und Co. dramatisch mit 28:31 und fallen damit vor dem letzten Spieltag der regulären Saison aus den Playoff-Rängen.

In einem packenden Duell auf Augenhöhe trumpften vor allem beide Quarterbacks groß auf. So brachte Saints-Passgeber Drew Brees es am Ende auf 326 Passing-Yards, einen Touchdown-Pass und blieb dabei ohne Interception. Auf der Gegenseite spielte Roethlisberger sogar noch größer auf. Er warf drei Touchdown-Pässe, blieb auch ohne Interception und brachte es auf 380 Passing-Yards.

Die Steelers gingen noch mit einer Führung von 28:24 in den Schlussabschnitt, doch vier Minuten vor Spielende erlaubten sie sich einen verhängnisvollen Fehler. Statt im vierten Versuch zu punten, wollten sie ein neues First Down erzwingen - jedoch ohne Erfolg.

So konnten die Saints in Person von Brees an der Mittellinie ihren Drive beginnen und kamen einige Spielzüge später zum Touchdown durch Michael Thomas. Den Steelers blieben noch etwas weniger als anderthalb Minuten, um zu scoren. Doch an der gegnerischen 40-Yard-Linie leistete sich Star-Wide-Receiver JuJu Smith-Schuster nach einem eigentlich schon gefangenen Pass ein Fumble und sorgte damit für die Pleite der Steelers.

Durch die Niederlage mussten sie nun zumindest bis nächsten Sonntag ihren Playoff-Platz an die Baltimore Ravens abgeben. Diese dürfen nicht gegen die Cleveland Browns gewinnen, andernfalls ist die Saison für die Steelers vorzeitig beendet.