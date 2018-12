Und auch bei diesem Team wurden die Überlegungen nicht in die Tat umgesetzt.

In einem Telefoninterview mit Journalisten hat der Headcoach der Washington Redskins, Jay Gruden, zugegeben, dass seine Franchise über eine Verpflichtung von Colin Kaepernick nachgedacht hat. Innerhalb des Teams habe man darüber "diskutiert und gesprochen", ob man Kaepernick zu einem Probetraining einladen sollte, sich dann aber dagegen entschieden.

Die Entscheidung wäre womöglich anders ausgefallen, wenn die Quarterback-Probleme bei Washington bereits in der ersten Woche der Saison aufgetreten wären. Dann hätte es laut Gruden eine "größere Möglichkeit" gegeben Kaepernick zu verpflichten.

Quarterback Nummer drei bei Redskins am Start

Die Quarterback-Situation bei den Redskins ist desaströs. Im letzten Monat brach sich Starter Alex Smith das Bein, sein Ersatz Colt McCoy musste am vergangenen Spieltag die selbe Verletzung hinnehmen. Mittlerweile agiert der dritte Spielmacher, der als "Mr. Butt Fumble" bekannt gewordene Mark Sanchez, als Starting-Quarterback.

Die Redskins sind nicht die erste Franchise, die an eine Verpflichtung des 31-Jährigen gedacht, diese Überlegung aber nicht in die Tat umgesetzt hat. So äußerten vor einigen Monaten unter anderem die Seattle Seahawks ähnliche Gedanken.

Nach seinen Hymnenprotesten gegen soziale Ungerechtigkeit und Polizeigewalt in Amerika wurde Kaepernick 2016 von den San Francisco 49ers entlassen. Seitdem wartet er vergeblich auf einen Job in einem NFL-Team.