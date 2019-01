Das Warten ist vorbei: Die Regular Season in der NFL ist gespielt und der Großteil der Teams in der so verhassten frühen Offseason.

Für zwölf Teams lebt der Traum vom Super Bowl III in Atlanta (3. Februar) jedoch noch. Im Wild Card Weekend kämpft auch Champion Philadelphia Eagles um den Einzug in die Divisional Playoffs. Vor allem auf die Leistung von Eagles-Quarterback Nick Foles werden die Fans gespannt sein. Kann er das Wunder vom letzten Jahr wiederholen, als die Eagles im Super Bowl LII die New England Patriots spektakulär mit 41:33 besiegten?

Den Anfang beim Wild Card Weekend machen aber die Houston Texans und die Indianapolis Colts (ab 22.35 Uhr in LIVESCORES).

Als drittbestes Team der AFC sind die Texans leicht in der Favoritenrolle. Die Colts haben in dieser Saison jedoch schon mehrfach bewiesen, dass man sie nie abschreiben darf. Vor allem Quarterback Andrew Luck ist nach seinem sensationellen Comeback nicht zu unterschätzen: Der 29-Jährige warf in dieser Saison 39 TouchDowns für knapp 4.600 Yards und führte Indianapolis erstmals seit 2014 in die Playoffs.

Seine sensationellen Leistungen dürften ihn in diesem Jahr den NFL Comeback of the Year Award bescheren. Luck wird gegen die Texans alles dafür tun, dass die Geschichte noch ein weiteres Kapitel erhält.

So können Sie das Wild Card Weekend LIVE verfolgen:

TV: Pro Sieben MAXX

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de

Die Partien des Wild Card Weekends im Überblick:

Samstag, 5.Januar

Houston Texans - Indianapolis Colts 22.35 Uhr

Sonntag, 6.Januar

Dallas Cowboys - Seattle Seahawks 02.15 Uhr

Baltimore Ravens - Los Angeles Chargers 19.05 Uhr

Chicago Bears - Philadelphia Eagles 22.40 Uhr

Divisional Round

Samstag, 12.Januar

LA Rams - Bears/Eagles

Kansas City Chiefs - Texans/Colts

Sonntag, 13. Januar

New Orleans Saints - Cowboys/Seahawks

New England Patriots - Ravens/Chargers