Das größte Sportereignis der Welt steht an: Es ist wieder Super-Bowl-Zeit. Die New England Patriots treffen in der Nacht zum 4. Februar in Atlanta auf die Los Angeles Rams. (NFL: Super Bowl, New England Patriots - Los Angeles Rams, 00.30 Uhr im LIVETICKER)

Die Kalifornier gewannen das Halbfinale zwischen den beiden besten Hauptrundenteams bei den New Orleans Saints mit Star-Quarterback Drew Brees trotz eines 0:13-Rückstands 26:23 nach Verlängerung. Die entscheidenden Punkte gelangen Kicker Greg Zuerlein mit einem Field Goal aus 57 Yards. Die Patriots setzen sich mit 37:31 gegen die Kansas City Chiefs durch.

Kampf der Quarterback-Generationen

In Atlanta kommt es nun zum Kampf der Generationen: Tom Brady (41) steht Jared Goff (24) gegenüber, der den zweiten Oldie Drew Brees (40) rauswarf. (Service: NFL-Ergebnisse)

"Natürlich sind die beiden Teams unterschiedlich, aber das trifft für alle Teams in der NFL zu. Jeder macht die Sachen etwas anders, aber klar: sie haben einige junge, richtig gute Spieler. Goff, Gurley, aber wir haben eine Gemeinsamkeit: wir wollen unbedingt gewinnen", sagte Patriots-Receiver Julian Edelman bei der Media Night.

Gegen die Rams sind die Patriots der leichte Favorit bei den Wettanbietern. Tom Brady ist heiß auf seinen sechsten Triumph. Zumal er die Finalniederlage 2018 gegen die Philadelphia Eagels auch selbst mit verschuldete.

Brady denkt nicht an Karriereende

Doch Unabhängig vom Ausgang gegen die Rams: Ans Aufhören denkt der Mann von Gisele Bündchen weiterhin nicht. "Ich sage das seit langer Zeit, ich wiederhole immer die gleiche Antwort. Aber niemand will mir glauben", so Brady: "Ich habe mir selbst ein Ziel gesetzt, die 45. Es ist sehr schwierig, das zu schaffen. Aber jedes Jahr ist hart."

Auf der anderen Seite steht mit Goff ein Rookie-Quarterback erstmals im Super Bowl. Nach einer Aufholjagd im Championship Game der NFC greift er nun nach seinem ersten Titel.

In der legendären Halbzeitshow treten Maroon 5, Big Boi und Travis Scott auf. Die Halbzeitpause wird für diesen Auftritt extra um 15 Minuten auf insgesamt 30 Minuten verlängert.

So können Sie den Super Bowl 2019 LIVE verfolgen:

TV: ProSieben

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de