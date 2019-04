Russell Wilson hat den Seattle Seahawks in den Verhandlungen um einen neuen Vertrag offenbar eine Deadline gesetzt.

Wie die Seattle Times und ESPN berichten, will der Quarterback, dessen aktueller Kontrakt nur noch für die kommende Saison gültig ist, bis zum 15. April eine Entscheidung haben.

Seahawks-Coach Pete Carroll hatte zuletzt bestätigt, dass sich die beiden Seiten bereits in Gesprächen befänden - laut ESPN-Informationen sollen diese jedoch noch nicht allzu weit fortgeschritten sein.

Wilson stellt neue Bestmarken auf

Am 15. April beginnt für den Super-Bowl-Champion von 2013 die Vorbereitung auf die neue Saison. Offenbar will Wilson bis dahin Klarheit über seine Zukunft haben.

Der fünfmalige Pro Bowler geht nach der wohl besten Saison seiner NFL-Karriere mit guten Argumenten in die Verhandlungen: In der abgelaufenen Spielzeit stellte er mit 35 Touchdowns bei nur sieben Interceptions ebenso persönliche Bestmarken auf wie mit seinem Passerrating von 110,9 - nur Drew Brees und Patrick Mahomes waren ligaweit noch besser.

Zuletzt hatte Wilson seinen Vertrag 2015 verlängert, damals war er mit einem Gehalt von 87,6 Millionen US-Dollar für vier Jahre auf Platz zwei der bestbezahlten Quarterbacks gesprungen. Inzwischen rangiert er in diesem Ranking nur noch auf Position zwölf.

Carroll will Wilson bei Seahawks halten

Am Ende der vergangenen Saison hatte Wilson betont, auch ohne Vertragsverlängerung in die kommende Spielzeit bei den Seahawks gehen zu wollen: "Ich sehe mich selbst in Seattle. Ich liebe Seattle - und es ist ein besonderer Ort für mich."

Coach Carroll hatte damals erklärt, eine Verlängerung der Zusammenarbeit mit Wilson sei definitiv geplant.