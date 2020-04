Nächste Überraschung beim NFL-Draft 2020!

Am dritten und letzten Tag der diesjährigen Talenteziehung haben sich die New England Patriots in der fünften Runde mit dem Kicker Justin Rohrwasser verstärkt. Mit dem insgesamt 159. Pick wählte ihn das Team von Headcoach Bill Belichick aus.

Überraschend ist das ganze vor allem deshalb, weil die Franchise immer noch keinen Nachfolger für Tom Brady verpflichtet hat. Die Quarterback-Legende hatte die Pats nach dem Ende der vergangenen Saison in Richtung Tampa Bay verlassen, noch ist kein Nachfolger in Sicht.

Allerdings wäre es nicht das erste Mal, dass die Patriots einen Spielmacher erst äußerst spät im Draft auswählen. Brady selbst wurde 2000 erst in der sechsten Runde an Position 199. ausgewählt und gewann anschließend sechs Mal den Super Bowl.

Dass sich die Pats mit einem Kicker verstärkt haben, ist trotz des noch fehlenden Quarterbacks dennoch nicht völlig ungewöhnlich. Kicker-Legende Stephen Gostkowski wurde in der zurückliegenden Saison aufgrund mehrerer Verletzungen erst auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt und anschließend entlassen. Alle möglichen Nachfolger konnten im Anschluss nicht überzeugen.

Florida-Spielmacher James Morgan, der vor dem Draft immer wieder mit den Pats in Verbindung gebracht wurde, landete übrigens bereits in Runde vier bei den New York Jets.

Packers holen Linebacker

Einen seltsamen Move tätigten am dritten Tag auch wieder die Green Bay Packers. Nachdem sie in Runde eins mit der Auswahl von Quarterback Jordan Love schockiert hatten, und in den Runden zwei und drei wieder keinen dringend benötigten Receiver verpflichteten, legte das Team auch in den Runden vier und fünf nicht nach.

Statt einen Passempfänger zu picken, entschieden sich die Käseköpfe für Linebacker Kamal Martin.