Aus Angst vor Vandalismus haben die Carolina Panthers aus der NFL vor ihrem Stadion die Statue des früheren Klubbesitzers Jerry Richardson abgebaut.

Da Richardson (83) vor zwei Jahren von der NFL unter anderem wegen rassistischer Bemerkungen mit einer Geldstrafe in Höhe von 2,75 Millionen Dollar belegt worden war, befürchteten die Panthers Angriffe.

"Wir haben Diskussionen über die Statue mitbekommen und hatten die Sorge, dass sie umgeworfen wird", hieß es in einer Mitteilung. Es gehe bei dem Schritt um die "öffentliche Sicherheit".

Zuletzt war nach dem Tod des Schwarzen George Floyd im Rahmen der Proteste gegen Polizeigewalt in Boston die Statue von Christopher Columbus geköpft worden. In Virginia wurde eine andere Statue des Eroberers in einen See geworfen.

Richardson hatte die Franchise 2018 nach den schweren Vorwürfen an Milliardär David Tepper verkauft. Eine unabhängige Untersuchung hatte zuvor die von mindestens vier früheren Angestellten erhobenen Vorwürfe wegen sexueller Belästigung und rassistischer Bemerkungen gegen Richardson bestätigt.

