Die wieder lauter gewordenen Rufe nach einer Namensänderung der Washington Redskins haben die ersten Folgen für die Franchise.

Sportartikelhersteller Nike hat alle Fanartikel des NFL-Teams aus seinen Online-Shops entfernt. Der Konzern folgt somit vermutlich einem Aufruf diverser Investment Firmen und der Oneida Indian Nation, der sich unter anderem an den Liga-Ausrüster richtet.

Auch der US-Liefergigant FedEx hat sich in die Diskussionen eingeschaltet. Das Unternehmen, das seit 1998 die Namensrechte am Stadion des Teams besitzt, forderte die Franchise zu einer Änderung des Klubnamens auf. Man habe dem Team diese Bitte mitgeteilt, hieß es in einer Mitteilung.

Fedex offenbar mit Brief an Redskins

Laut der US-Zeitschrift Adweek sollen die Aktionäre von FedEx und zahlreichen anderen Unternehmen in einem Brief dazu aufgefordert haben, die Zusammenarbeit mit dem Team aufgrund des Namens zu überprüfen.

Von seinen Kritikern wird der Name des NFL-Teams als rassistisch und beleidigend angesehen. In der Vergangenheit wurde der Begriff "Redskins" tatsächlich als abwertendes Wort gegenüber Ureinwohnern Amerikas benutzt.

Die Diskussion zieht sich bereits über Jahre. Einige Umfragen unter Ureinwohnern zeigen jedoch auf, dass sie den Begriff sogar eher als Bewahrung ihrer Kultur anstatt als beleidigend ansehen.

Auch Teambesitzer Dan Snyder hatte sich zuletzt immer wieder für eine Erhaltung des Namens stark gemacht.

-----

mit Sport-Informations-Dienst (SID)