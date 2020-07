Star-Quarterback Russell Wilson von den Seattle Seahawks darf sich in der NFL über eine prominente Verstärkung für seine Mannschaft freuen.

Wie die Seahawks bestätigten, wechselt der zuletzt unzufriedene Star-Verteidiger Jamal Adams von den New York Jets nach Seattle. Im Gegenzug erhalten die Jets zwei künftige Erstrundenpicks (2021, 2022) und einen Drittrundenpick (2021) für die NFL-Talenteziehung sowie Safety Bradley McDougald.

"Ihr bekommt einen Mann auf einer Mission", schrieb Adams (24) in einer Botschaft an die Seahawks-Fans auf Twitter, "einen Mann, der 'All in' geht, um den Super Bowl zu gewinnen." Neben Adams, der zuletzt Jets-Headcoach Adam Gase heftig kritisiert und einen Trade gefordert hatte, erhalten die Seahawks zudem einen Viertrundenpick (2022).

Adams wurde 2017 an sechster Stelle im NFL-Draft ausgewählt und in den vergangenen zwei Jahren für den Pro Bowl nomiminiert.

Adams kritisiert den Head Coach

In einem Interview hatte Adams kürzlich heftig gegen den Head Coach und den General Manager der Jets gepestet und einen Wechsel somit förmlich provoziert.

"Ich habe nicht das Gefühl, dass er der richtige Anführer ist, um uns ins gelobte Land zu bringen", sagte er der New York Daily News über Head Coach Adam Gase.

