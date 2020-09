Das ist schon geschichtsträchtig: Als erst zweitem deutschem Football-Profi ist Jakob Johnson ein Touchdown in der NFL gelungen. (Hier zum NFL-Spielplan 2020/21)

Bei der dramatischen 30:35-Niederlage der New England Patriots im Sunday Night Game gegen die Seattle Seahakws fing der Stuttgarter im dritten Viertel einen 1-Yard-Pass von Quarterback Cam Newton in der Endzone, sorgte damit für sechs Punkte den Zwischenstand zum 23:28.

Zur Erinnerung: Zuvor hatte aus deutscher Sicht allein Markus Kuhn einen Touchdown in der NFL erzielt - 2014 in Diensten der New York Giants.

Johnson macht es wie Markus Kuhn

Johnson wiederum spielt erst seine zweite Saison in der stärksten Football-Liga der Welt und war hierzulande für die Stuttgart Scorpions in der GFL aktiv.

Zu den Patriots war der 25 Jahre alten Fullback über ein Förderprogramm für internationale Spieler gestoßen. In seinem ersten NFL-Jahr hatte Johnson, der hauptsächlich als Blocker zum Einsatz kommt, einzig einen Pass für fünf Yards Raumgewinn gefangen.

Johnson avancierte nun zum ersten Spieler, der einen Touchdown-Pass von Cam Newton in Diensten der Patriots fing, nachdem dieser im Sommer den nach 20 Jahren abgewanderten Superstar Tom Brady ersetzt hatte.

Für Newton wiederum, wertvollster Spieler (MVP) der Saison 2015/16, war es der erste Touchdown-Pass im Trikot der Patriots.

An der Pleite gegen Seahakws konnte aber auch das nichts ändern. Die Franchise von Headcoach Bill Belichick ließ dabei 5 Touchdowns des überragenden Seahakws-Quarterback Russell Wilson zu.

