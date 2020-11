Es waren bittere Nachrichten, die die New Orleans Saints in den vergangenen Tagen erreichten.

Erst musste Star-Quarterback Drew Brees im Spiel gegen die San Francisco 49ers verletzt ausgewechselt werden, dann stellte sich unter der Woche heraus, dass die Verletzungen beim Routinier schlimmer sind als erwartet. Elf Rippen hat sich der 41-Jährige gebrochen, zudem ist ein Lungenflügel kollabiert.

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Für mehrere Wochen fällt der Spielmacher aus - und das in der Endphase der Regular Season.

Payton setzt auf Hill, nicht auf Winston

Bei der Auswahl des Ersatz-Quarterbacks traf Head Coach Sean Payton dann eine durchaus überraschende Entscheidung. Routinier Jameis Winston, der 2015 noch der First Overall Pick im NFL-Draft war, und der den Sieg gegen die 49ers unter Dach und Fach gebracht hatte, bleibt auf der Bank. Stattdessen bekommt Taysom Hill seine Chance.

Der Mann also, der von den Medien gerne als "Schweizer Taschenmesser" bezeichnet wird. Es gibt wohl kaum einen anderen NFL-Spieler, der derart variabel ist, und der derart viele Positionen spielen kann. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

In den vergangenen Wochen war der 30-Jährige viel in den Special Teams unterwegs, doch das ist noch lange nicht alles. Als Running Back gelangen ihm in der laufenden Spielzeit 34 Läufe über insgesamt 186 Yards und ein Touchdown.

Taysom Hill: Einsätze als Running Back und Receiver

Und auch in seiner Rolle als Receiver bzw. Tight End hilft er dem Team weiter. So fing er bereits sechs Pässe für 74 Yards und ebenfalls einen Touchdown.

Taysom Hill (v.) ist bei den Saints auf verschiedenen Positionen tätig © Getty Images

Als Quarterback war er dagegen in letzter Zeit nicht allzu oft tätig.

So warf er in der Saison 2020 nur fünf Pässe, vier davon kamen bei einem Mitspieler an. Blickt man auf seine gesamte NFL-Karriere seit 2017, sieht es nicht viel besser aus. Erst 18 Pässe hat er seitdem geworfen, ein Touchdown gelang ihm dabei nicht.

Stattlicher Vertrag für Hill

Besonders ein Kuriosum macht die ungewöhnliche Situation deutlich.

Als der für seine Interceptions bekannte Jameis Winston im Frühjahr verpflichtet wurde, hatte er in Diensten seines vorherigen Teams Tampa Bay mehr Pässe zu Saints-Spielern geworfen, als Hill, der bereits seit drei Jahren im Kader von New Orleans steht.

Dass Sean Payton dennoch klar auf Hill setzt, kommt nicht von ungefähr. In der Offseason wurde der 30-Jährige mit einem stattlichen Vertrag ausgestattet. 18 Millionen über zwei Jahre: Deutlich zu stattlich für einen Ersatzspieler. Doch schon damals hatte der Head Coach erklärt, dass er sich noch eine Menge von Multitalent Hill verspricht.

Bildergalerie Die wertvollsten Teams der Welt laut Forbes 27 Bilder

Hill will als Quarterback spielen

Dieser wiederum hatte noch vor seiner Vertragsverlängerung klar gemacht, dass er sich auf Dauer in der Rolle des Spielmachers sieht.

"Ich habe jede Sekunde meiner Zeit in New Orleans geliebt. Also will ich gehen? Nein, ich will nicht. Aber...Ich möchte in dieser Liga Quarterback spielen, und wenn New Orleans mich nicht als solchen sieht, dann muss ich gehen", sagte er in einem Interview mit der Associated Press.

Im Spiel gegen die Atlanta Falcons am Sonntagabend (ab 19 Uhr in den Livescores) wird Hill nun erstmals die Rolle als Starting-Quarterback zuteil werden. Dann kann der gläubige Christ endlich beweisen, wie vielseitig er wirklich ist.