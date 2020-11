Baltimore (SID) - Star-Quarterback Lamar Jackson ist laut US-Medienberichten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der wertvollste Spieler (MVP) der National Football League (NFL) würde bei einer Bestätigung die bereits offiziell zehn Profis umfassende Liste der Baltimore Ravens noch verlängern. Darauf werden sowohl infizierte Spieler als auch nahe Kontaktpersonen aufgeführt.

Die Ravens haben zu Jacksons Fall noch keine weiteren Details veröffentlicht. Die Infektion des 23-Jährigen würde Baltimores Sonntagsspiel gegen die ungeschlagenen Pittsburgh Steelers weiter in Gefahr bringen. Es wäre der vierte Tag in Folge, an dem bei einem Ravens-Spieler COVID-19 diagnostiziert wurde.