Die Baltimore Ravens haben ihre Playoff-Hoffnungen am Leben gehalten.

In der Nacht auf Mittwoch feierte die Franchise aus Maryland einen klaren 43:17-Sieg gegen die Dallas Cowboys und beendeten damit eine Niederlagenserie von drei Spielen. (SERVICE: Alle Ergebnisse und Spiele)

Lamar Jackson, der nach einer überstandenen Coronainfektion zurückkehrte, brachte zwölf von 17 Pässen für 107 Yards an den Mann und sorgte für zwei Touchdowns, leistete sich aber auch eine Interception. Der 23-Jährige ist der erste Quarterback in der Geschichte der NFL, der in seinen ersten drei Spielzeiten mindestens 5000 Passing Yards und 2500 Rushing Yards erreicht hat.

Mit seinem 37-Yards-Rushing-Touchdown gelang dem NFL-MVP der längste gelaufene TD eines Quarterbacks gegen die Cowboys in der Franchise-Geschichte der Ravens.

Er hat nun vier Karriere-Rushing-Touchdowns auf dem Konto, die mindestens über 30 Yards gingen. Zum Vergleich: Alle anderen NFL-Quarterbacks zusammen haben seit 2018 vier Rushing Touchdowns über wenigstens 30 Yards erzielt.

Für die Cowboys ist die Saison so gut wie gelaufen. Dallas verlor sechs der vergangenen sieben Spiele. Gegen die Ravens scheiterten sie vor allem aufgrund der Defense. Allein in der ersten Hälfte ließen sie drei Runs für 30 Yards zu. Zum vierten Mal in dieser Saison kassierte Dallas 200 Yards über das Laufspiel. (SERVICE: Die NFL-Tabelle)