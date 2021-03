Nach einem verkorksten Premierenjahr bekommt Quarterback Cam Newton bei den New England Patriots wohl eine zweite Chance. Der ehemals wertvollste Spieler (MVP) der US-Football-Profiliga NFL hat beim früheren Seriensieger laut US-Medienberichten einen neuen Vertrag für die nächste Saison unterschrieben. Das Gehalt soll gut 14 Millionen Dollar betragen.

In der abgelaufenen Spielzeit brachte Newton 242 von 368 Pässen für 2657 Yards an den Mann. Er warf acht Touchdowns und leistete sich zehn Interceptions. Besser war der 31-Jährige, wenn er selbst mit dem Ball lief: Er schaffte 592 Yards und zwölf Touchdowns.

Newton hatte in New England den abgewanderten Superstar Tom Brady (43) ersetzt, der mit den Tampa Bay Buccaneers als Neuzugang direkt seinen siebten Super-Bowl-Sieg holte. Dagegen verpassten die Patriots um den deutschen Fullback Jakob Johnson zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder die Play-offs. In den 16 Hauptrundenspielen gelangen nur sieben Siege.