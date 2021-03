Die Texas Tech Universität hat Patrick Mahomes' Tochter ein kurioses Angebot unterbreitet.

Sterling Mahomes, die neugeborene Tochter vom Quarterback der Kansas City Chiefs, wurde von der Universität am 22. Februar - nur zwei Tage nach ihrer Geburt - ein Fußball-Stipendium angeboten. Mahomes selbst spielte für das Baseball- und Football-Team der Texas Tech, bevor er seine Karriere in der NFL fortsetzte. (Ergebnisse und Spielplan der NFL)

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Den vom sportlichen Leiter der Universität, Kirby Hocutt, unterschriebenen Brief teilten Mahomes und seine Verlobte Brittany Matthews am Dienstag in ihren Instagram-Stories.

Das Angebot für die Tochter des NFL-Stars ist eher als Würdigung für den berühmtesten Athleten des Colleges zu verstehen als ein ernsthafter Anwerbungsversuch.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Hinter Mahomes liegt mit dem Super-Bowl-Titel im Februar letzten Jahres und der Verlobung mit Matthews im Herbst ein turbulentes Jahr 2020. Mit der Geburt seiner Tochter Ende Februar ging es auch im neuen Jahr ereignisreich weiter.