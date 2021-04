Der deutsche Footballprofi Jakob Johnson strebt einen Stammplatz beim sechsmaligen Super-Bowl-Champion New England Patriots an. "Ich habe von den Verantwortlichen die Chance erhalten, mich noch ein Jahr zu beweisen und einen neuen Vertrag unterschrieben", sagte der 26-jährige Fullback im Rahmen der Pressekonferenz der Stuttgart Surge aus der European League of Football (ELF): "Du musst dir alles verdienen. Es gibt eigentlich keine Spieler, die auf einer Position gesetzt sind, aber das ist mein Ziel."

Der gebürtige Stuttgarter fungiert in seiner Heimat als Ansprechpartner und Unterstützer der neu gegründeten ELF-Franchise. "Ich unterstütze jedes Projekt, das den Sport nach vorne bringt" betonte Johnson: "Der Sport soll nach vorn gebracht und professioneller werden." In der Zukunft solle das Engagement sogar ausgebaut werden: "Ich will einsteigen und dabei sein." Insgeheim träume ohnehin jeder NFL-Spieler davon, "eine Franchise zu besitzen".

Johnson hatte im März einen neuen Einjahresvertrag bei den Patriots unterzeichnet, nachdem er in allen 16 Partien zum Einsatz gekommen war und elfmal in der Startformation stand.