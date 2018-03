Die NHL kommt nach Deutschland – und SPORT1 ist mittendrin: Deutschlands führende 360°-Sportplattform hat von der National Hockey League (NHL) exklusive Medienrechte am Gastspiel der Oilers bei den Kölner Haien erworben.

Die kanadische Franchise mit dem deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl tritt am 3. Oktober im Rahmen der 2018 NHL Global Series Challenge zum Schlagabtausch in der Lanxess-Arena an. SPORT1 überträgt die Partie am Tag der Deutschen Einheit ab 15.30 Uhr LIVE und exklusiv im deutschen Free-TV.

Dabei trifft der gebürtige Kölner Draisaitl auf seinen Ex-Verein, bei dem aktuell sein Vater Peter Draisaitl als Trainer unter Vertrag steht. Für den 22-jährigen Nationalspieler, der in der Lanxess-Arena auch die erfolgreiche Heim-WM 2017 miterlebte, wird das internationale Duell ein absolutes Highlight kurz vor Beginn der neuen NHL-Spielzeit.

Die Edmonton Oilers und die New Jersey Devils eröffnen am 6. Oktober in Stockholm die Regular Season 2018/19 der stärksten Eishockey-Liga der Welt. Die Saisoneröffnung in Europa ist Teil der 2018 NHL Global Series™. Sowohl die laufende als auch die kommende NHL-Saison gibt es LIVE im Pay-TV auf SPORT1 US zu sehen.

Dazu präsentiert SPORT1 im Saisonverlauf ausgewählte Partien auch live im Free-TV – wie zuletzt Mitte Februar das Gastspiel der Edmonton Oilers bei den Colorado Avalanche.