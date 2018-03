Anzeige

NHL: Washington Capitals siegen ohne Philipp Grubauer gegen New York Rangers Capitals kurz vor Playoff-Einzug / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Die Capitals bezwangen die New York Rangers © Getty Images

Die Washington Capitals besiegen die New York Rangers in der Overtime und stehen damit kurz vor dem Einzug in die NHL-Playoffs.