Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun (22) hat sich bei seinem Wechsel zur kommenden Saison in die nordamerikanische Profiliga NHL zu den Chicago Blackhawks perspektivisch abgesichert.

Sollte sich der Olympiazweite beim sechsmaligen Stanley-Cup-Sieger nicht durchsetzen, würde er nicht ins Farmteam abgeschoben. Wie die Sport Bild berichtet, besitzt Kahun eine Ausstiegsklausel für Europa. Dabei hält der russische KHL-Klub HC Sotschi die Rechte am gebürtigen Tschechen.

In der Olympiastadt von 2014 würde Dominik Kahun sogar mehr verdienen als in Chicago. Laut Sport Bild kassiert der Stürmer in "Windy City" inklusive Handgeld umgerechnet 723.000 Euro. Dies ist das Maximalgehalt für einen Rookie. In Sotschi käme Kahun sogar auf gut eine Million Euro.

Kahun heuert in Chicago an

Kahun hatte nach seinen glänzenden Auftritten bei den Winterspielen in Pyeongchang Ende April einen Zweijahresvertrag bei den Blackhawks unterschrieben. Vor seinem Flug über den Atlantik will er mit der deutschen Nationalmannschaft bei der WM im dänischen Herning für einen weiteren Achtungserfolg sorgen.

Franz Reindl, Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), hatte Kahun bereits nach dem Olympia-Finale gegen Russland (3:4) geadelt: "Er ist ein Weltklassespieler, der in jeder Liga spielen kann."