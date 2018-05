Der Saisonhöhepunkt in der stärksten Eishockey-Liga der Welt live auf SPORT1 US: In den Stanley Cup Finals kommt es zum historischen Duell zwischen den Washington Capitals und den Vegas Golden Knights.

Beide Teams wollen zum ersten Mal in Ihrer Vereinsgeschichte den Stanley Cup holen. Während die "Caps" diesen Triumph bereits seit 1974 im Visier haben, könnten sich die Golden Knights zum ersten NHL-Team krönen, das den Titel gleich in seiner Premierensaison gewinnt (bis zu 48 Playoff-Spiele LIVE auf SPORT1 US und im Free-TV auf SPORT1).

SPORT1 US ist beim historischen Titel-Showdown mittendrin und überträgt die komplette Finalserie, die im "Best-of-Seven"-Modus ausgetragen wird. Der Auftakt der Stanley Cup Finals steigt in der Nacht von Montag auf Dienstag, 29. Mai, LIVE ab 2 Uhr.

Großer Titel-Hunger bei den Capitals

Lange mussten die Washington Capitals auf diese Chance warten: Nach 20 Jahren steht der Hauptstadtklub zum zweiten Mal in der Klubhistorie in den Stanley Cup Finals und will diesmal den großen Triumph perfekt machen.

Im Finale der Eastern Conference setzte sich das Team des deutschen Torwarts Philipp Grubauer, der zuletzt allerdings nicht mehr zum Einsatz kam, im siebten und entscheidenden Spiel mit 4:0 gegen die Tampa Bay Lightning durch.

Neben ihrem formstarken Goalie Braden Holtby ruhen die Hoffnungen bei den Caps auf ihrem russischen Offensivduo Alexander Owetschkin und Jewgeni Kusnezow: Kusnezow mit 24 Zählern und Owetschkin mit 22 Zählern führen die Scorerstatistik in den NHL-Playoffs an. Gerade für Superstar Owetschkin, der bereits in der 13. Saison für die Capitals aufläuft, wäre der Titel eine riesige Genugtuung.

Golden Knights wollen Sensations-Saison krönen

Schon jetzt haben die Vegas Golden Knights für die größte Sensation dieser NHL-Saison gesorgt: Durch den souveränen 4:1-Erfolg über die Winnipeg Jets im Finale der Western Conference hat Vegas als erstes Team seit den St. Louis Blues 1967/68 in der Premierensaison den Einzug in die Stanley Cup Finals geschafft.

Vor der Saison noch als 500:1-Außenseiter auf den Titel gehandelt, hat die Franchise aus der Glücksspielmetropole nun die historische Gelegenheit, als erster NHL-Klub auf Anhieb den Stanley Cup zu gewinnen. Auf ihrem Weg ins Finale überzeugten die Golden Knights vor allem mit mannschaftlicher Geschlossenheit.

Einer der wichtigsten Leistungsträger ist zweifelsohne der Kanadier Jonathan Marchessault, der in den Playoffs bereits 18 Scorerpunkte beisteuerte. Eine weitere wichtige Stütze ist sein Landsmann Marc-Andre Fleury: Der erfahrene Goalie hat in der Postseason die meisten Shutouts (4) und eine der besten Fangquoten vorzuweisen.

Die Sendezeiten auf SPORT1 US im Überblick: