Das Überraschungsteam Vegas Golden Knights ist in der NHL nur noch einen Sieg vom Sprung ins Playoff-Halbfinale entfernt. Der Neuling aus Nevada gewann das fünfte Viertelfinalspiel gegen die San Jose Sharks mit 5:3 und führt nun in der Best-of-Seven-Serie 3:2.

In der Nacht zu Montag (1.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US) hat die Franchise aus der Glücksspielmetropole Las Vegas ihre erste Chance, weiterzukommen. (So steht es in den NHL-Playoffs)

Die Golden Knights, zur laufenden Saison als 31. NHL-Klub aufgenommen, führten bereits mit 4:0, ließen die Sharks aber noch einmal bis auf ein Tor herankommen. Jonathan Marchessault (59.) sorgte schließlich mit einem Schuss ins leere Tor für die Entscheidung. San Jose hatte den Torwart zugunsten eines weiteren Feldspielers herausgenommen.

Mit 3:1 führt Tampa Bay Lightning im Osten gegen die Boston Bruins. Dan Girardi schoss die Gäste in Spiel vier zum 4:3 nach Verlängerung, 3:18 Minuten waren in der Overtime gespielt. Tampa hat nun drei Matchbälle.