Für das deutsche Eishockey-Talent Dominik Bokk hat sich beim NHL-Draft ein Traum erfüllt.

Der 18-jährige Schweinfurter gehört künftig in der stärksten Liga der Welt zum Kader der St. Louis Blues, die den Stürmer vom schwedischen Erstligisten Växjö Lakers bei der Verteilung der meistversprechenden Talente in der ersten Runde an 25. Stelle auswählten.

Bokk erhielt dadurch als erster Deutscher seit Leon Draisaitl vor vier Jahren (Edmonton Oilers/3. Stelle) schon in der ersten Runde des insgesamt siebenteiligen Drafts einen Platz in einem NHL-Team.

Vor Bokk und Draisaitl waren auch schon Olaf Kölzig (1989/Nr. 19), der heutige Bundestrainer Marco Sturm (1996/21) und Marcel Goc (2010/20) in der ersten Runde von einem Team ausgewählt worden.