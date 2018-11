Bei den Edmonton Oilers überzeugte das deutsche Duo Tobias Rieder und Leon Draisaitl.

Rieder und Draisaitl blieben beim 4:0 ihrer Edmonton Oilers gegen die Chicago Blackhawks zwar ohne eigenen Treffer, trugen sich jedoch mit Assists in die Statistik ein. Beim 4:0 von Alex Chiasson lieferten beide die Vorarbeit, Rieder legte zudem Jason Garrisons Tor zum 2:0 auf. Dominik Kahun, Silbermedaillengewinner von Pyeongchang, blieb in nur zwölf Minuten Eiszeit blass.

Draisaitl lobt Keeper

Draisaitl hatte nach dem Spiel vor allem lobende Worte für Keeper Mikko Koskinen übrig, der mit 40 Paraden überzeugte: "Er war hervorragend", sagte der Stürmer. "Das ist es, was gute Tormänner tun. Er hat nicht viel gespielt, aber er konnte zuversichtlich bleiben. Es ist ziemlich beeindruckend, dass er mit zwei derartigen Auftritten herauskommt."

Koskinen unterschrieb diesen Sommer bei Edmonton als Free Agent. Er gewann am vergangenen Samstag in Nashville mit einem 5:3-Sieg seinen einzigen anderen Auftritt.

Greiss glänzt mit 29 Saves

Eishockey-Nationaltorwart Thomas Greiss war maßgeblich am Sieg seiner New York Islanders gegen Meister Pittsburgh Penguins in der nordamerikanischen Profiliga NHL beteiligt. Der 32-Jährige ragte beim 3:2 nach Penaltyschießen mit 29 abgewehrten Schüssen heraus und wehrte im Shootout die Versuche der Superstars Sidney Crosby und Kris Letang ab.

Greiss bekam ein Extralob seines Trainers Barry Trotz. "Da sind einige ziemlich gute Leute auf ihn zugelaufen, aber er ist nicht zusammengezuckt", sagte Trotz: "Dann haben sie ein paar große Namen im Shootout auf ihn geworfen, und er war wirklich gut." Den einzigen Penalty verwandelte Josh Bailey, Tom Kühnhackl kam gegen seinen Ex-Klub nicht zum Einsatz. Zwei Tage zuvor hatte er beim 6:3 in Pittsburgh ein Tor erzielt. (SERVICE: Tabelle der NHL)