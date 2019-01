Eishockey-Nationalstürmer Leon Draisaitl hat im ersten Spiel nach seiner erstmaligen Nominierung für das Allstar-Game der nordamerikanischen Profiliga NHL einen ernüchternden Auftritt hingelegt.

Der Kölner unterlag mit den Edmonton Oilers im Heimspiel gegen die Phoenix Coyotes 2:3 und blieb dabei ohne Scorerpunkt. Nicht einmal einen Torschuss konnte der zuletzt 23-Jährige verbuchen.

Die Oilers, bei denen auch Angreifer Tobias Rieder gegen sein Ex-Team zum Einsatz kam, liegen nach der ersten Heimniederlage in diesem Jahr auf Platz zehn unter 15 Teams der Western Conference. Draisaitl hatte sich bei einer Fanwahl seinen Platz im Allstar-Spiel gesichert und wird am 26. Januar für das Team der Pacific Division in San Jose/Kalifornien auflaufen.

Nationalspieler Dominik Kahun unterlag mit den Chicago Blackhawks 3:4 nach Verlängerung gegen Stanley-Cup-Finalist Vegas Golden Knights, der Ex-Münchner verbuchte aber mit der Vorlage zum 1:0-Führungstreffer immerhin seinen 17. Scorerpunkt in dieser Saison.

Beim 1:2 der New York Islanders im Stadtduell mit den New York Rangers kamen Torhüter Thomas Greiss und Stürmer Tom Kühnhackl nicht zum Einsatz. Die Rangers gewannen im achten Anlauf erstmals ein Spiel im Barclays Center in Brooklyn, seit 2015 Heimstätte der Islanders.