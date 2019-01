Am 26. Januar steigt das All-Star Game in der NHL und Leon Draisaitl ist voraussichtlich nicht dabei.

Am Mittwoch gab die beste Eishockey-Liga der Welt ihren Kader für das alljährliche Spektakel bekannt. Der Stürmer der Edmonton Oilers findet darin keine Erwähnung und das, obwohl er als aktuell elft bester Stürmer der NHL eine Nominierung durchaus verdient hätte.

Doch mit seinem Schicksal ist Draisaitl nicht alleine. Auch der in der Liste der besten Scorer auf Platz sechs liegende Mitch Marner, Brayden Point auf Rang sieben und der auf dem 14. Platz liegende Sean Monahan wurden nicht nominiert.

Dabei haben alle vier Spieler zwei Dinge gemeinsam: sie sind unter 24 und haben einen Teamkollegen mit einem größeren Namen.

Bei Draisaitl soll laut ESPN zudem eine Rolle gespielt haben, dass die derzeit wenig erfolgreichen Oilers es nicht verdient haben, mehr als einen Spieler beim All-Star Game dabei zu haben.

In diesem Fall führt an Conor McDavid kein Weg vorbei. Doch es besteht nach wie vor die Chance auf eine Teilnahme des Deutschen. Aus jeder Division wird noch ein Spieler dem Kader hinzugefügt. Per Fanvoting wird entschieden, wer dabei sein darf. In der Pacific Divsion steht auch Leon Draisaitl zur Wahl.

ANZEIGE: DAZN gratis testen und die NHL live & auf Abruf erleben

Am Donnerstagnachmittag wird der dazugehörige Link der NHL freigeschalten. Die Abstimmung läuft bis 10. Januar.

HIER können Sie für einen Teilnahme von Leon Draisaitl beim All-Star Game abstimmen.

Superstar Alexander Owetschkin hat seine Teilnahme am All-Star Game indes abgesagt. Der 33-jährige Russe will die Spielpause der Liga zur Erholung nutzen.

Der Kader beim All-Star Game setzt sich wie folgt zusammen:

- Je ein Spieler aller 31 Teams.

- Die Top Ten der der besten Schützen

- So viele Stars wie möglich

- So viele Spieler wie möglich aus der gastgebenden Stadt

ANZEIGE: Jetzt aktuelle NHL-Fanartikel sichern - hier geht es zum Shop

So funktioniert das All-Star Game:

Die Metropolitan und die Atlantic Division tragen ein 20-minütiges Match aus. Gleiches geschieht zwischen der Central und der Pacific Divsion. Die beiden Sieger treffen sich im Championship Game (ebenfalls 20 Minuten) und spielen den Sieger aus. Als Prämie wartet eine Million Dollar.

Diese Spieler sind nominiert:

Atlantic Division:

Jack Eichel, Buffalo Sabres

Nikita Kucherov, Tampa Bay Lightning

Auston Matthews, Toronto Maple Leafs

David Pastrnak, Boston Bruins

Steven Stamkos, Tampa Bay Lightning

John Tavares, Toronto Maple Leafs

Thomas Chabot, Ottawa Senators

Keith Yandle, Florida Panthers

Jimmy Howard, Detroit Red Wings

Carey Price, Montreal Canadiens

Metropolitan Division

Sebastian Aho, Carolina Hurricanes

Cam Atkinson, Columbus Blue Jackets

Mathew Barzal, New York Islanders

Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins

Claude Giroux, Philadelphia Flyers

Taylor Hall, New Jersey Devils

John Carlson, Washington Capitals

Seth Jones, Columbus Blue Jackets

Braden Holtby, Washington Capitals

Henrik Lundqvist, New York Rangers

Central Division

Patrick Kane, Chicago Blackhawks

Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche

Ryan O'Reilly, St. Louis Blues

Mikko Rantanen, Colorado Avalanche

Mark Scheifele, Winnipeg Jets

Blake Wheeler, Winnipeg Jets

Miro Heiskanen, Dallas Stars

Roman Josi, Nashville Predators

Devan Dubnyk, Minnesota Wild

Pekka Rinne, Nashville Predators

Pacific Division

Johnny Gaudreau, Calgary Flames

Clayton Keller, Arizona Cayotes

Connor McDavid, Edmonton Oilers

Joe Pavelski, San Jose Sharks

Elias Pettersson, Vancouver Canucks

Brent Burns, San Jose Sharks

Drew Doughty, Los Angeles Kings

Erik Karlsson, San Jose Sharks

Marc-Andre Fleury, Vegas Golden Knights

John Gibson, Anaheim Ducks