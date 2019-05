Rasanter Auftakt zum Start in die NHL-Finals (LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVETICKER)!

In Spiel eins der Finalserie zwischen den Boston Bruins und den St. Louis Blues haben die Gastgeber aus Boston einen Zwei-Tore-Rückstand gedreht und durften am Ende über einen 4:2-Sieg jubeln. (Tabellen der NHL)

Dabei hatte es zu Beginn der Partie noch ganz anders ausgesehen. Mitte des ersten Drittels gelang Brayden Schenn der Führungstreffer für die Blues. Teamkollege Vladimir Tarasenko legte mit Beginn des zweiten Durchgangs nach und baute den Vorsprung der Gäste aus.

Diese komfortable Situation sollte aber nicht lange anhalten. Nur eine Minute nach dem Treffer zum 2:0 begannen die Bruins vor heimischer Kulisse mit der Aufholjagd. Erst gelang Connor Clifton der Anschluss, nur wenige Minuten später glich Charlie McAvoy in einer Power-Play-Phase aus.

Bruins können auf Keeper Rask zählen

Mit einem Unentschieden ging es in die letzten 20 Minuten, in denen die Bruins ihre ganze Klasse zeigten. Erst erzielte Sean Kuraly den so wichtigen Führungstreffer, später schob Brad Marchand den Puck in das zu diesem Zeitpunkt leere Tor und besiegelte den Endstand.

Neben starken Offensivqualitäten konnte Boston vor allem auf Keeper Tuukka Rask zählen. Dieser parierte 18 Schüsse und war der starke Rückhalt seines Teams.

Die Franchise aus dem US-Bundesstaat Massachussetts liegt in der Best-of-seven-Serie um den Stanley Cup nun mit 1:0 in Führung. Die zweite Partie findet in der Nacht zu Donnerstag ebenfalls in Boston statt.