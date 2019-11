Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl ist in der NHL erstmals seit einem Monat ohne Scorerpunkt geblieben.

Mit den Edmonton Oilers verlor der Kölner 1:5 bei den Los Angeles Kings, den einzigen Treffer der Kanadier erzielte Draisaitls Sturmpartner Connor McDavid, der damit auch in der NHL-Scorerliste mit dem Deutschen gleichzog. Beide haben nun 44 Punkte auf dem Konto und liegen gleichauf an der Spitze.

Greiss siegt mit Islanders in Overtime-Krimi

Draisaitl hatte in den vergangenen 13 Partien mindestens einen Scorerpunkt verbucht. Zuletzt war er am 20. und 22. Oktober bei den Auswärtsspielen bei den Winnipeg Jets und Minnesota Wild an keinem Treffer beteiligt gewesen.

Anzeige

Die NHL LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

Einen erfolgreicheren Abend erlebte Torhüter Thomas Greiss, der mit den New York Islanders 4:3 nach Verlängerung gegen die Pittsburgh Penguins gewann und den fünften Sieg in Serie feierte. Greiss parierte 22 der 25 Schüsse auf sein Tor, zwei davon kamen von seinem deutschen Nationalmannschaftskollegen Dominik Kahun, der für die Penguins spielt. In der Verlängerung entschied Brock Nelson mit seinem zweiten Tor des Abends das Spiel.

Bei den Toronto Maple Leafs feierte unterdessen Sheldon Keefe einen gelungenen Einstand als Coach. Der Nachfolger des entlassenen Startrainers Mike Babcock gewann mit den Kanadiern 3:1 bei den Arizona Coyotes. Unter Babcock hatte Toronto zuletzt fünf Niederlagen kassiert, das Team blieb hinter den hohen Erwartungen zurück.