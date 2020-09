Die Dallas Stars sind im Playoff-Halbfinale wieder in Führung gegangen.

Im dritten Spiel gegen die Vegas Golden Knights gewann das Team aus Texas mit 3:2 nach Verlängerung und ist damit in der Best-of-Seven-Serie noch zwei Schritte vom Einzug ins Finale um den Stanley Cup entfernt.

Alexander Radulow erzielte bereits nach 31 Sekunden in der Overtime den entscheidenden Treffer.

Das vierte Spiel der Finalserie der Western Conference findet am Sonntag statt. In der Eastern Conference führt Tampa Bay Lightning mit 2:0 gegen die New York Islanders.