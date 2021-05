Für Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl ist der Traum vom Stanley Cup nach einem nervenaufreibenden Krimi erneut früh geplatzt - nun stellt sich die Frage, ob eine Nachnominierung zur Eishockey-WM doch noch eine Option ist.

Edmonton Oilers verlieren Serie mit 0:4

Mit den Edmonton Oilers verlor der Nationalstürmer in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NHL auch das vierte Achtelfinalspiel gegen die Winnipeg Jets, durch das 3:4 nach der dritten Verlängerung und 107 Minuten Eishockey ging die Best-of-seven-Serie mit 0:4 verloren - ein sogenannter "Sweep".

Draisaitl bereitete die Tore zum 1:1 durch Connor McDavid (8.) und 3:2 durch Alex Chiasson (37.) vor. Es waren in den Play-offs seine Assists Nummer zwei und drei. Dominik Kahun stand nicht im Aufgebot. Den Siegtreffer beim Abnutzungskampf erzielte Kyle Connor (107.)

Mit den Oilers war Draisaitl, MVP der Vorsaison, 2016/17 im Viertelfinale gescheitert, im Vorjahr hatte es die Kanadier in der Qualifikationsrunde erwischt. In den übrigen Spielzeiten seit dem NHL-Einstieg des Kölners fehlte Edmonton in der Meisterrunde. Seit 1990 warten die Oilers auf den Titel.

Nico Sturm verhinderte mit Minnesota Wild das schnelle Aus. Bei den Vegas Golden Knights gewannen die Gäste um den deutschen Stürmer 4:2 und verkürzten in der Serie auf 1:3. Sturm traf zum Endstand (60.) und erzielte seinen ersten Play-off-Treffer in der laufenden Saison.

Leon Draisaitl zur Eishockey-WM? Söderholm bremste bislang

Ob Draisaitl noch nach Riga nachreisen kann und will, ist Stand jetzt ungewiss - rein sportlich erscheint der Gedanke sinnig mit Blick auf den aktuellen Lauf der Deutschen nach dem Sieg über Kanada. Die Nachnominierungs-Frage hängt aber unter anderem auch an den Quarantäne-Regelungen rund um die WM und am Willen der Oilers (Eishockey-WM: Deutschland - Kasachstan, Mittwoch ab 15 Uhr LIVE im TV und Stream).

Bundestrainer Toni Söderholm hatte über das Thema Draisaitl zuletzt gesagt, es werde in jedem denkbaren Fall "alles sehr, sehr knapp. Ich werde die Jungs nicht während der Playoffs mit Fragen zur WM beunruhigen. Die spielen erst zu Ende, dann nehmen wir den Hörer in die Hand."

Nun ist die Zeit für ein Gespräch gekommen.