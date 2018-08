Die deutschen Volleyballerinnen haben auch den zweiten Härtetest in der WM-Vorbereitung gegen die Niederlande verloren. Rund einen Monat vor dem Saisonhöhepunkt in Japan (29. September bis 20. Oktober) unterlag das Team von Bundestrainer Felix Koslowski dem Vize-Europameister in Bremen mit 0:3 (9:25, 21:25, 14:25).

"Wir sind nicht mit der Leidenschaft aufs Feld gegangen wie in Münster. Wenn wir emotional nicht auf das Niveau kommen, brauchen wir über Technik und Taktik gar nicht zu sprechen", sagte Koslowski: "Wir müssen besser spielen und uns besser präsentieren."

Am Donnerstag hatten sich die Frauen in Münster im ersten von zwei Tests gegen den WM-Auftaktgegner noch knapp mit 2:3 geschlagen geben müssen. Im Rahmen der Vorbereitung nimmt Deutschland noch an einem Vier-Nationen-Turnier in Italien (28. August bis 1. September) teil. Neben den Gastgebern sind Kanada und die Türkei die weiteren Teilnehmer.

Am 19. September reist die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) zu einem einwöchigen Trainingslager ins japanische Nishio. Von dort geht es am 27. September weiter nach Yokohama, wo am 29. September das erste Gruppenspiel stattfindet. Das DVV-Team bekommt es in der Gruppe A neben den Niederlanden noch mit Kamerun, Argentinien, Mexiko und Ausrichter Japan zu tun.