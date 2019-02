Die AlpenVolleys Haching setzten sich in der Volleyball-Bundesliga im Topspiel gegen die SVG Lüneburg durch und beherrschen weiter die Spitze in der Liga. Haching setzte sich in Lüneburg mit 3:1 Sätzen durch (25:21, 19:25, 21:25, 17:25). Der Tabellendritte aus Lüneburg konnte zu Beginn noch gut mithalten und holte sich sogar den ersten Satz, ehe die AlpenVolleys aufdrehten.

Der VfB Friedrichshafen klebt Haching aber an den Fersen. Punktgleich liegen sie nach ihrem Sieg gegen Bühl auf Rang zwei mit 37 Punkten. Hier stand es am Ende 3:0 zugunsten des VfB (14:25, 17:25, 17:25).

Auch der Tabellenvierte United Volleys Frankfurt siegte: Sie setzten sich auswärts mit 3:0 in Rottenburg durch (18:25, 20:25, 23:25).

Der 15. Spieltag im Überblick

Samstag, 2. Februar

SVG Lüneburg - AlpenVolleys Haching 1:3 (25:21, 19:25, 21:25, 17:25)

Helios Grizzlys Giesen - WWK Volleys Herrsching 3:2 (25:23, 19:25, 20:25, 25:20, 15:13)

Netzhoppers SolWo Königspark KW - VCO Berlin 3:0 (25:18, 25:20, 25:15)

TV Rottenburg - United Volleys Frankfurt 0:3 (18:25, 20:25, 23:25)

SWD Powervolleys Düren - VCO Berlin 2:3 (25:23, 21:21, 22:25, 22:25, 12:15)