Dritte Pleite in Folge für DVV-Team

vergrößernverkleinern Andrea Giani und die DVV-Herren verlieren erneut © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Die deutschen Volleyball-Herren kassieren in der Nations League die dritte Pleite in Folge. In der Tabelle rangiert das deutsche Team im unteren Drittel.