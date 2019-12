Volleyball-CL-Endspiele in Berlin

vergrößernverkleinern Die Endspiele der Volleyball Champions League finden erneut in der Max Schmeling Halle statt © Getty Images

Im Mai 2019 setzen sich zwei italienische Mannschaften in den Champions-League-Endspielen in Berlin durch. Diese finden nun erneut in Deutschland statt.