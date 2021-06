Die deutschen Volleyballer haben beim Nations-League-Turnier ihren dritten Sieg im sechsten Vorrundenspiel gefeiert.

Das nicht für Olympia qualifizierte Team von Bundestrainer Andrea Giani bezwang am Samstagmittag in der "Bubble" von Rimini die Auswahl Sloweniens mit 3:1 (19:25, 25:20, 25:21, 25:20) und meldete sich nach zuvor zwei Niederlagen zurück.

Rimini dient der deutschen Mannschaft als Vorbereitung auf die EM-Endrunde im September in vier Ländern. Zudem sind schon in Italien wichtige Weltranglistenpunkte zu gewinnen. Nächster Gegner ist Europameister Serbien am kommenden Mittwoch (10.00 Uhr).

Anzeige

Die vier besten Mannschaften nach den 15 Vorrundenspieltagen qualifizieren sich für das Finalturnier Ende des Monats (26./27. Juni).