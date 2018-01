Klarer Sieger beim Ostkracher: Der SSC Palmberg Schwerin hat den SC Potsdam glatt in drei Sätzen bezwungen und damit den Anschluss gehalten an die beiden Spitzenreiter, den Dresdner SC und Allianz MTV Stuttgart. (Tabelle der Frauen-Bundesliga)

25:17, 25:16 und 25:22 stand es am Ende in einer Partie, die Schwerin ganz und gar dominierte. Potsdam versuchte sich immer wieder heranzukämpfen, scheiterte jedoch mit allen Bemühungen an der starken Defensivarbeit des SSC.

Potsdam bleibt im unteren Tabellenfeld auf Platz acht stehen.