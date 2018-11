Meister und Topfavorit SSC Palmberg Schwerin hat das Topspiel der Volleyball-Bundesliga der Frauen (LIVE im TV auf SPORT1) gegen die Ladies in Black aus Aachen nach einem Krimi mit 3:2 gewonnen.

Der mit Spannung erwartete Kracher zwischen zwei bis dato noch ungeschlagenen Teams hielt von Beginn an, was er versprochen hatte.

Die von Saskia van Hintum, Co-Trainerin der deutschen Nationalmannschaft, trainierten Ladies in Black gewannen die ersten beiden Sätze mit 25:18 und 25:23. Dann spielte sich Schwerin immer besser in die Partie und schickte diese nach zwei klar gewonnen Sätzen in den Entscheidungssatz.

Schwerin übernimmt Tabellenführung

Und auch der fünfte Durchgang ging zum Jubel der Heimfans an Schwerin, das den dritten Sieg im dritten Saisonspiel feierte.

In der Tabelle liegt das Team von Bundestrainer Felix Koslowski nun einen Punkt vor den Ladies in Black an der Spitze. (DATENCENTER: Die Tabelle)