Die Helios Grizzlys Giesen wollen endlich den ersten Saisonsieg.

Nach bisher zwei Niederlagen zum Saisonstart wollen die Giesener im Duell mit den SWD powervolleys Düren (Volleyball, Bundesliga: Giesen - Düren ab 19 Uhr LIVE im TV und STREAM) zum ersten Mal in dieser Saison als Sieger vom Feld gehen. Bisher konnten sie in zwei Spielen lediglich einen Satzgewinn verbuchen.

Während Giesen bereits zwei Auftritte in der Liga hatte, schlugen die Dürener bis dato erst einmal auf. Gegen Königs-Wusterhausen gab es einen 3:1-Sieg. Nun soll in fremder Halle der zweite Sieg für die Dürener her.

So können Sie das Spiel HELIOS GRIZZLYS Giesen - SWD powervolleys Düren LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1