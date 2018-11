Eisschnellläufer Patrick Beckert hat bei den deutschen Meisterschaften in Inzell seinen insgesamt 18. nationalen Titel geholt. Der Olympia-Siebte aus Erfurt setzte sich am Freitag im Rennen über 5000 m in 6:19,53 Minuten klar vor Felix Maly (6:26,61) durch.

"Das war ein solider Lauf, knapp unter 6:20 Minuten, wie ich es wollte", sagte Beckert. Damit knackte Beckert genauso wie Maly die Weltcup-Norm.

Sprinter Nico Ihle gewann über 500 m seinen insgesamt 13. Titel bei deutschen Meisterschaften. Der Olympia-Achte aus Chemnitz war in 35,18 Sekunden genauso schnell wie Joel Dufter. "Das ist eine Superzeit - und schneller als in den letzten Jahren hier zur gleichen Zeit", sagte Ihle.

Pechstein nicht am Start

Im 1500-m-Rennen der Frauen siegte Gabi Hirschbichler in 1:58,90 Minuten. Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein trat aufgrund von Rückenproblemen nicht an.

Der Weltcup-Auftakt erfolgt in zwei Wochen im japanischen Obihiro (16. bis 18. November).