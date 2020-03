Snowboarderin Ramona Hofmeister hat als zweite Deutsche nach Amelie Kober den Triumph im Gesamtweltcup gefeiert.

Im kanadischen Blue Mountain gewann die 23-Jährige am Sonntag wie am Vortag auch den letzten Parallel-Riesenslalom der Saison und ist mit 8260 Punkten zwei Rennen vor Schluss nicht mehr vom ersten Rang zu verdrängen.

"Das konnte ich nicht glauben. Ich habe Paul (Marks, Cheftrainer - d. Red.) noch dreimal gefragt, ob er sich auch sicher ist. Da geht ein echter Lebenstraum in Erfüllung", sagte Hofmeister nach ihrem Finalsieg über die Russin Sofia Nadyrschina und freute sich über "das perfekte Wochenende. Dass es so läuft, ist der absolute Wahnsinn".

Bereits am Samstag hatte Hofmeister als erste Deutsche die kleine Kristallkugel im Parallel-Riesenslalom geholt. "Der Moment oben auf dem Podium mit der Kristallkugel in der Hand war wirklich sehr besonders", so Hofmeister. Mit ihrem insgesamt sechsten Weltcupsieg krönte sie nun vorzeitig ihre überragende Saison. Kober, Olympiazweite von Turin 2006, hatte den Gesamtweltcup 2008/09 gewonnen.

Jörg auf Rang drei

Weltmeisterin Selina Jörg liegt nach den Plätzen zwei und drei am Ufer des Ontariosees in der Gesamtwertung auf dem dritten Rang.

Bei den Männern schaffte es Stefan Baumeister nach Rang neun am Vortag am Sonntag ebenfalls aufs Podest. Erst im Finale musste sich der zweimalige WM-Dritte dem russischen Weltmeister Dmitri Loginow geschlagen geben und feierte nach zwei dritten Plätzen im Parallel-Slalom sein bestes Resultat der Saison.