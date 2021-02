Thomas Dreßen ist gerade noch rechtzeitig vor seinem geplanten WM-Start kommende Woche in den Ski-Zirkus zurückgekehrt. Der beste deutsche Abfahrer bestritt am Donnerstag das Training für die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen.

Dreßen ließ es auf der "Kandahar" erwartet locker angehen und lag im Ziel 3,03 Sekunden hinter der Bestzeit des Österreichers Max Franz.

Für den 27-Jährigen aus Mittenwald war es zugleich das Saisondebüt. Wegen einer Hüft-OP Ende November hatte Dreßen bislang noch kein Rennen bestreiten können. Dies soll er nun bei der WM-Generalprobe in "GAP" tun, wo nach der Abfahrt am Freitag für Samstag ein Super-G geplant ist (jeweils 11.30 Uhr). (Ski alpin: Alle Rennen im LIVETICKER)

Zunächst war eine umgekehrte Reihenfolge geplant. Die Jury entschied aber wegen der Witterungsverhältnisse, das Programm umzustellen. Im vergangenen Winter hatte Dreßen die Abfahrt in Garmisch gewonnen.

Schon am Dienstag beginnt für die Speed-Spezialisten mit dem Super-G der Saisonhöhepunkt im italienischen Cortina d'Ampezzo. Das WM-Rennen in der Königsdisziplin ist für den 14. Februar geplant. (Ski alpin: Rennkalender der Saison 2020/21)

Bester Deutscher beim Testlauf auf der anspruchsvollen Strecke am Kreuzeck war Josef Ferstl (0,29 Sekunden zurück) auf Platz zwei. Ihm folgten mit Romed Baumann, Dominik Schwaiger, Manuel Schmid und Andreas Sander vier weitere DSV-Starter in den Top 20. Allerdings sind die Trainings in der Regel wenig aussagekräftig.