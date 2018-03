Biathletin Franziska Hildebrand hat beim Weltcup in Kontiolahti ihren dritten Weltcup-Sieg nur um eine halbe Sekunde verpasst.

Im ersten Rennen nach den Olympischen Winterspielen musste sich die 30-Jährige aus Clausthal-Zellerfeld im Sprint von Kontiolahti ohne Schießfehler der viermaligen Olympiasiegerin Darja Domratschewa (Weißrussland/1 Strafrunde) knapp geschlagen geben.

Für Staffel-Weltmeisterin Hildebrand war es der erste Podestplatz der Saison, Dritte wurde die Italienerin Lisa Vittozzi (5,5 Sekunden zurück/1).

Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier musste sich bei der Rückkehr in den Weltcup nach einer Strafrunde mit Rang fünf begnügen (+19,4). Die zweimalige Saisonsiegerin Denise Herrmann (Oberwiesenthal) hatte krankheitsbedingt auf die Wettbewerbe in Finnland verzichtet.

Am Samstag stehen in Kontiolahti die Staffeln im Single-Mixed und Mixed (ab 13.40 Uhr) auf dem Programm, die beiden Massenstarts beschließen den Weltcup am Sonntag (ab 13.30 Uhr).