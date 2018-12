Biathlon: Franziska Preuß Neunte bei Verfolgung in Pokljuka Preuß erneut beste Deutsche - von Sportinformationsdienst / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Franziska Preuß traf 19 von 20 Scheiben © Getty Images

Franziska Preuß landet beim Weltcup-Auftakt in Pokljuka auch in der Verfolgung in den Top Ten. Kaisa Mäkäräinen gewinnt überlegen.