Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier feiert nach überstandener Krankheitspause bereits am Freitag ihr Comeback im Weltcup.

Der Deutsche Skiverband (DSV) teilte am Mittwoch mit, dass die 25-Jährige für die Wettkämpfe im tschechischen Nove Mesto nominiert wurde. "Laura hat in den vergangenen Wochen recht gut trainieren können und ist gesundheitlich wieder voll belastbar", sagte Florian Steirer, Disziplin-Trainer der deutschen Frauen.

Bei den Männern pausiert der zuletzt angeschlagene Erik Lesser, für ihn rückt Roman Rees in das Team, das am Donnerstag im Sprint über 10 km (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) den dritten Weltcup eröffnen wird.

Bildergalerie Die Karriere von Laura Dahlmeier in Bildern 38 Bilder

Was hat Dahlmeier drauf?

Dahlmeier war erst Anfang November in ein leichtes Training eingestiegen, nachdem sie in Folge mehrerer gesundheitlicher Rückschläge und eines geschwächten Immunsystems eine Zwangspause eingelegt hatte. Seit einiger Zeit intensivierte die siebenmalige Weltmeisterin die Einheiten und trainierte zuletzt bereits mit der deutschen IBU-Mannschaft in Ridnaun, wo sie in der Vorwoche auch wieder ihr erstes offizielles Rennen bestritt.

Ob Dahlmeier direkt Top-Resultate liefern und schon im Sprint am Freitag (17.30 Uhr im LIVETICKER) angreifen wird, ist fraglich - es wäre aber wichtig. Denn die deutschen Biathletinnen sind so schwach wie noch nie in den Winter gestartet. Nach den ersten beiden Stationen hat es noch keine DSV-Athletin auf das Podest geschafft, drei neunte Plätze sind die besten Platzierungen.

"Ich fühle mich nicht als amtierende Doppel-Olympiasiegerin, die nun die Welt retten muss", sagte die 25-Jährige am Donnerstag: "Ich will einfach nur Spaß haben und schöne Rennen laufen."

Dahlmeier: "Sehr positive Emotionen"

24 Stunden vor dem Sprint im tschechischen Nove Mesto war die positive Aufregung allerdings spürbar - immerhin feiert Dahlmeier an einem für sie magischen Ort das ersehnte Comeback. Hier hatte sie 2013 das erste Rennen auf der großen Bühne bestritten, hier hatte sie 2015 ihren ersten von bislang insgesamt 19 Weltcup-Siegen geholt.

"Ich verbinde sehr positive Emotionen mit Nove Mesto", sagte Dahlmeier der ARD, sie sprach zudem von einer "spontanen Entscheidung". Denn nach der krankheitsbedingten Zwangspause hatte die siebenmalige Weltmeisterin erst am Dienstag endgültig grünes Licht von den Ärzten bekommen. "Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, aber ich merke, dass es Stück für Stück zurückkommt", sagte Dahlmeier.

Das Biathlon-Programm in Nove Mesto:

Donnerstag, 20.12.:

Sprint der Männer ab 17.30 Uhr im LIVETICKER

Freitag, 21.21.:

Sprint der Frauen ab 17.30 Uhr im LIVETICKER

Samstag, 22.12.:

Verfolgung der Männer ab 15 Uhr im LIVETICKER

Verfolgung der Frauen ab 17 Uhr im LIVETICKER

Sonntag, 23.12.:

Massenstart der Männer ab 11.45 Uhr im LIVETICKER

Massenstart der Frauen ab 14.30 Uhr im LIVETICKER

Das deutsche Biathlon-Aufgebot für Nove Mesto:

Männer: Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Simon Schempp, Johannes Kühn, Philipp Horn, Roman Rees

Frauen: Laura Dahlmeier, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Karolin Horchler, Franziska Preuß, Vanessa Hinz

So können Sie Biathlon aus Nove Mesto LIVE verfolgen:

TV: ARD

Stream: Sportschau.de

Ticker: SPORT1.de