Laura Dahlmeier wirkte extrem gelassen, als sie auf die anstehende und mit Spannung erwartete Rückkehr in den Biathlon-Weltcup vorausblickte.

"Ich fühle mich nicht als amtierende Doppel-Olympiasiegerin, die nun die Welt retten muss", sagte die 25-Jährige am Donnerstag: "Ich will einfach nur Spaß haben und schöne Rennen laufen."

24 Stunden vor dem Sprint im tschechischen Nove Mesto (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) war die positive Aufregung allerdings spürbar - immerhin feiert Dahlmeier an einem für sie magischen Ort das ersehnte Comeback. Hier hatte sie 2013 das erste Rennen auf der großen Bühne bestritten, hier hatte sie 2015 ihren ersten von bislang insgesamt 19 Weltcup-Siegen geholt.

"Ich verbinde sehr positive Emotionen mit Nove Mesto", sagte Dahlmeier der ARD, sie sprach zudem von einer "spontanen Entscheidung". Denn nach der krankheitsbedingten Zwangspause hatte die siebenmalige Weltmeisterin erst am Dienstag endgültig grünes Licht von den Ärzten bekommen. "Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, aber ich merke, dass es Stück für Stück zurückkommt", sagte Dahlmeier. (SERVICE: Biathlon-Weltcupstände)

Dahlmeier hat "keine großen Erwartungen"

Das Rüstzeug für das Comeback, an das man laut Dahlmeier "keine großen Erwartungen" knüpfen sollte, hatte sich die Bayerin zuletzt fernab der Öffentlichkeit im IBU-Cup geholt. Das tägliche Training mit der jungen Garde der deutschen Skijäger bezeichnete sie als "unheimlich schöne Phase", die sie auch ein wenig geerdet habe.

Bildergalerie Die Karriere von Laura Dahlmeier in Bildern 38 Bilder

In der zweiten Liga der Biathleten verpasste Dahlmeier in der Vorwoche nur knapp den Sieg mit ihrem Partner Roman Rees in der Single-Mixed-Staffel. Dort fühlte Dahlmeier vermutlich mehr denn je wieder jenen Drang, der sie in den vergangenen Wochen bereits motiviert hatte: "Ich will wieder fit werden, ich will wieder zurück!"

Hoffnung auf alte Erfolge

Drei Tage vor Weihnachten ist es dann soweit, "Laura ist gesundheitlich wieder voll belastbar", sagte der Disziplin-Trainer Florian Steirer, der davon ausgeht, "dass es funktionieren wird". Aber, um es noch mal zu verdeutlichen: "Es ist absolut zweitrangig, welche Platzierungen sie bei diesen Rennen erreicht."

Die blanken Zahlen interessieren Dahlmeier selbst vermutlich auch nur bedingt, obwohl insgeheim schon die Hoffnung mitschwingt, an alte Erfolge anzuknüpfen. Denn ohne ihre unangefochtene Nummer eins hatten die deutschen Biathletinnen bei den ersten beiden Weltcups nicht einmal das Podest erreicht - das war der schwächste Saisonstart in der DSV-Geschichte.

Dahlmeier im Rampenlicht

"Eine Sportlerin hat in der Vergangenheit viel kaschiert", sagte Kristian Mehringer, der andere Trainer der deutschen Frauen, nach dem zurückliegenden Weltcup in Hochfilzen mit Blick auf Dahlmeier: "Und wenn eine Sportlerin auf dem Podium steht, interessiert es keinen, wenn andere 20. oder 30. werden."

Am Freitag wird das wieder so sein, Dahlmeier wird alle überstrahlen. Ganz egal, ob sie auf das Podest läuft oder den Sprint weit abgeschlagen landet.

Das Biathlon-Programm in Nove Mesto:

Freitag, 21.21.:

Sprint der Frauen ab 17.30 Uhr im LIVETICKER

Samstag, 22.12.:

Verfolgung der Männer ab 15 Uhr im LIVETICKER

Verfolgung der Frauen ab 17 Uhr im LIVETICKER

Sonntag, 23.12.:

Massenstart der Männer ab 11.45 Uhr im LIVETICKER

Massenstart der Frauen ab 14.30 Uhr im LIVETICKER

Das deutsche Biathlon-Aufgebot für Nove Mesto:

Männer: Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Simon Schempp, Johannes Kühn, Philipp Horn, Roman Rees

Frauen: Laura Dahlmeier, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Karolin Horchler, Franziska Preuß, Vanessa Hinz

So können Sie Biathlon aus Nove Mesto LIVE verfolgen:

TV: ARD

Stream: Sportschau.de

Ticker: SPORT1.de