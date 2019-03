Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer hat nach dem jüngsten Dopingskandal die österreichischen Skilangläufer aufs Schärfste kritisiert.

"Da frage ich mich, was da los ist. Das sind für mich Idioten, die unseren ganzen Sport in Verruf bringen", sagte Peiffer der Sport Bild: "Ich war erschüttert, dass so etwas wieder vorkommt. Vor allem bei den Österreichern." (Biathlon-WM: Die Mixed-Staffel am Do. ab 16.15 Uhr im LIVETICKER)

Der 31-Jährige zählte die zurückliegenden Doping-Skandale auf, in die Skilangläufer aus der Alpenrepublik verwickelt gewesen waren. "Nach Turin 2006, Johannes Dürr 2014 und Harald Wurm 2016 nun das", sagte Peiffer mit Blick auf das bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld ausgelöste Beben.

Anzeige

Den Biathlon-Weltverband IBU sieht er in Sachen Anti-Doping-Kampf indes auf einem guten Weg. "Was dort im Moment passiert, stimmt mich zuversichtlich. Es geht viel in Richtung mehr Transparenz, hoffentlich geht das so weiter", sagte Peiffer, der allerdings nicht glaubt, dass "die Vorkommnisse rund um die Olympischen Spiele 2014 jemals restlos aufgeklärt werden können".